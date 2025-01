Loaf TokenLOAF چیست

We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.

