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برترین توکن‌ های زیرشبکه‌های Bittensor بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش زیرشبکه‌های Bittensor را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001349
+0.15%
-0.37%
-2.81%
$ 69.26M
$ 41.02M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11.12
+0.18%
-0.01%
-6.32%
$ 60.21M
$ 231.45K
3
affine
affine
SN120
$ 11.31
+0.62%
-0.00%
-10.45%
$ 43.25M
$ 352.59K
4
Score
Score
SN44
$ 8.08
+0.25%
-0.01%
-9.52%
$ 42.12M
$ 373.50K
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.22
+0.81%
+0.04%
-13.85%
$ 32.48M
$ 2.50M
6
iota
iota
SN9
$ 6.48
+0.62%
-0.02%
-6.36%
$ 30.42M
$ 92.52K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.79
+0.52%
-0.02%
-6.46%
$ 29.09M
$ 268.71K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.68
+0.65%
-0.02%
-7.69%
$ 22.77M
$ 103.41K
9
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.3
+1.65%
+0.01%
-3.98%
$ 16.88M
$ 591.47K
10
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.35
+0.90%
-0.01%
-4.83%
$ 16.70M
$ 19.69K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.4
0.00%
-0.01%
-5.88%
$ 12.17M
$ 13.10K
12
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.66
+0.76%
-0.02%
-6.67%
$ 10.79M
$ 57.49K
13
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.12
+0.47%
-0.05%
-2.30%
$ 10.34M
$ 1.05M
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
+0.48%
-0.03%
-0.47%
$ 10.00M
$ 346.87K
15
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.99
+0.51%
-0.02%
-6.13%
$ 8.90M
$ 30.35K
16
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.27
+0.44%
+0.02%
+8.61%
$ 8.54M
$ 452.99K
17
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.68
+0.60%
-0.00%
-1.18%
$ 8.42M
$ 77.17K
18
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.49
+2.76%
+0.01%
-7.45%
$ 7.53M
$ 446.09K
19
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.38
0.00%
+0.09%
+6.15%
$ 6.92M
$ 802.28K
20
grail
grail
SN81
$ 1.51
-0.66%
+0.00%
-7.93%
$ 6.55M
$ 1.12M
21
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.27
+0.79%
-0.02%
-0.78%
$ 6.53M
$ 49.20K
22
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.23
0.00%
-0.01%
-6.11%
$ 6.45M
$ 6.70K
23
ORO
ORO
SN15
$ 4.48
+0.22%
+0.02%
+3.70%
$ 6.43M
$ 328.49K
24
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.4
+0.72%
-0.01%
-11.95%
$ 6.39M
$ 90.66K
25
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.67
+0.43%
-0.00%
-12.38%
$ 6.30M
$ 141.40K
26
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.33
0.00%
-0.01%
-5.67%
$ 6.21M
$ 226.47
27
basilica
basilica
SN39
$ 1.38
0.00%
+0.03%
+2.99%
$ 6.07M
$ 577.88K
28
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.05
-1.29%
-0.10%
-11.85%
$ 5.57M
$ 810.73K
29
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.05
+0.99%
+0.27%
+31.41%
$ 5.37M
$ 1.77M
30
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.13
+0.89%
-0.00%
+43.82%
$ 5.31M
$ 524.08K
31
Synth
Synth
SN50
$ 1.014
+0.20%
+0.00%
+2.17%
$ 5.13M
$ 69.28K
32
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.039
+0.58%
-0.01%
-7.23%
$ 5.12M
$ 651.36
33
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.079
+0.65%
-0.05%
-7.78%
$ 4.93M
$ 81.03K
34
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.949657
+0.21%
-0.02%
-11.82%
$ 4.92M
$ 212.13K
35
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.24
0.00%
0.00%
+19.92%
$ 4.82M
$ 251.75K
36
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.926226
+0.19%
-0.02%
-7.27%
$ 4.73M
$ 60.42K
37
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.85
+0.54%
-0.00%
-7.50%
$ 4.50M
$ 113.26K
38
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.988924
+0.23%
-0.02%
-5.37%
$ 4.50M
$ 4.71K
39
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.988166
+0.33%
-0.01%
-4.89%
$ 4.42M
$ 871.89
40
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.933847
+0.57%
-0.02%
+0.34%
$ 4.40M
$ 41.97K
41
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.873117
+0.67%
-0.01%
-6.13%
$ 4.30M
$ 1.44K
42
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.818388
+2.86%
-0.04%
-11.81%
$ 4.21M
$ 117.04K
43
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.63166
+0.62%
-0.00%
-4.62%
$ 3.66M
$ 25.06K
44
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.728632
+0.32%
-0.02%
-12.39%
$ 3.65M
$ 173.14K
45
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.772223
+0.33%
-0.02%
+4.22%
$ 3.56M
$ 76.70K
46
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.673587
+0.23%
-0.00%
-1.58%
$ 3.43M
$ 18.64K
47
Omron
Omron
SN2
$ 0.672097
+0.63%
-0.01%
-24.92%
$ 3.30M
$ 30.38K
48
Brain
Brain
SN90
$ 5.93
+0.34%
-0.01%
+18.36%
$ 3.26M
$ 70.83K
49
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.65063
+0.71%
-0.00%
-1.56%
$ 3.22M
$ 70.47K
50
TAO Private Network
TAO Private Network
SN65
$ 0.679073
-0.15%
+0.12%
+27.25%
$ 3.22M
$ 294.47K

سوالات متداول

توکن‌ های زیرشبکه‌های Bittensor چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های زیرشبکه‌های Bittensor به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 101 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $666.53M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن زیرشبکه‌های Bittensor چیست؟
در میان توکن‌ های دسته زیرشبکه‌های Bittensor که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HNS با ثبت تغییر قیمتی 4.38% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن زیرشبکه‌های Bittensor در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 101 توکن از دسته زیرشبکه‌های Bittensor را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص زیرشبکه‌های Bittensor می‌توان به BEAMX, SN4, SN120 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته زیرشبکه‌های Bittensor چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های زیرشبکه‌های Bittensor در حال حاضر حدود $666.53M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش زیرشبکه‌های Bittensor، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.