قیمت امروز Level 114

قیمت لحظه‌ ای Level 114 (SN114) در حال حاضر برابر با $ 2.04 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN114 به USD برابر با $ 2.04 برای هر SN114 می‌ باشد.

توکن Level 114 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,066,592 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.51M SN114 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN114 در بازه‌ ای بین $ 2.06 (حداقل) و $ 2.25 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.45 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01604766 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN114 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.83% و در هفت روز اخیر به میزان -18.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 116.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Level 114 (SN114)

ارزش بازار $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M حجم (24 ساعته) $ 116.23K$ 116.23K $ 116.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M سرمایه در گردش 1.51M 1.51M 1.51M عرضه کل 1,511,572.674455596 1,511,572.674455596 1,511,572.674455596

ارزش بازار فعلی Level 114 برابر است با $ 3.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 116.23K. عرضه در گردش SN114 برابر است با 1.51M، و عرضه کل آن 1511572.674455596 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.09M است.