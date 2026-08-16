قیمت امروز BNB PEPE

قیمت لحظه‌ ای BNB PEPE (BNBPEPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNBPEPE به USD برابر با $ 0 برای هر BNBPEPE می‌ باشد.

توکن BNB PEPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,770 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M BNBPEPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNBPEPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01438415 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNBPEPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 747.34 رسیده است.

اطلاعات بازار BNB PEPE (BNBPEPE)

ارزش بازار $ 31.77K$ 31.77K $ 31.77K حجم (24 ساعته) $ 747.34$ 747.34 $ 747.34 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی BNB PEPE برابر است با $ 31.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 747.34. عرضه در گردش BNBPEPE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.31K است.