قیمت امروز Bitgo xStock

قیمت لحظه‌ ای Bitgo xStock (BTGOX) در حال حاضر برابر با $ 5.57 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTGOX به USD برابر با $ 5.57 برای هر BTGOX می‌ باشد.

توکن Bitgo xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 139,380 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.00K BTGOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTGOX در بازه‌ ای بین $ 5.57 (حداقل) و $ 5.58 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 20.27 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.5 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTGOX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -72.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 310.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitgo xStock (BTGOX)

ارزش بازار $ 139.38K$ 139.38K $ 139.38K حجم (24 ساعته) $ 310.40$ 310.40 $ 310.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M سرمایه در گردش 25.00K 25.00K 25.00K عرضه کل 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

ارزش بازار فعلی Bitgo xStock برابر است با $ 139.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 310.40. عرضه در گردش BTGOX برابر است با 25.00K، و عرضه کل آن 3896962.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.13M است.