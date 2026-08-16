قیمت امروز Ben the Dog

قیمت لحظه‌ ای Ben the Dog (BENDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BENDOG به USD برابر با $ 0 برای هر BENDOG می‌ باشد.

توکن Ben the Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,881 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M BENDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BENDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.074638 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BENDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ben the Dog (BENDOG)

ارزش بازار $ 66.88K$ 66.88K $ 66.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.88K$ 66.88K $ 66.88K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,890,554.5924711 999,890,554.5924711 999,890,554.5924711

ارزش بازار فعلی Ben the Dog برابر است با $ 66.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BENDOG برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999890554.5924711 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.88K است.