قیمت امروز Belong

قیمت لحظه‌ ای Belong (LONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LONG به USD برابر با $ 0 برای هر LONG می‌ باشد.

توکن Belong در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,267 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.97M LONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.116965 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LONG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -12.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Belong (LONG)

ارزش بازار $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K حجم (24 ساعته) $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 351.58K$ 351.58K $ 351.58K سرمایه در گردش 70.97M 70.97M 70.97M عرضه کل 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

ارزش بازار فعلی Belong برابر است با $ 33.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.42K. عرضه در گردش LONG برابر است با 70.97M، و عرضه کل آن 750000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 351.58K است.