قیمت امروز Basey

قیمت لحظه‌ ای Basey (BASEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BASEY به USD برابر با $ 0 برای هر BASEY می‌ باشد.

توکن Basey در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27 083 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100,00B BASEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BASEY در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BASEY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0,00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Basey (BASEY)

ارزش بازار $ 27,08K$ 27,08K $ 27,08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27,08K$ 27,08K $ 27,08K سرمایه در گردش 100,00B 100,00B 100,00B عرضه کل 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی Basey برابر است با $ 27,08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BASEY برابر است با 100,00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27,08K است.