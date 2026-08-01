قیمت امروز AthenaX9

قیمت لحظه‌ ای AthenaX9 (AIX9) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIX9 به USD برابر با $ 0 برای هر AIX9 می‌ باشد.

توکن AthenaX9 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,292 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 418.78M AIX9 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIX9 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00499035 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIX9 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AthenaX9 (AIX9)

ارزش بازار $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.24K$ 57.24K $ 57.24K سرمایه در گردش 418.78M 418.78M 418.78M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AthenaX9 برابر است با $ 30.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIX9 برابر است با 418.78M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.24K است.