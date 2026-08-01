قیمت امروز Anon Alien

قیمت لحظه‌ ای Anon Alien (AALIEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AALIEN به USD برابر با $ 0 برای هر AALIEN می‌ باشد.

توکن Anon Alien در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,316.04 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M AALIEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AALIEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AALIEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -27.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Anon Alien (AALIEN)

ارزش بازار $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,949,255.874953 999,949,255.874953 999,949,255.874953

ارزش بازار فعلی Anon Alien برابر است با $ 15.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AALIEN برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999949255.874953 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.32K است.