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برترین توکن‌ های با تم طلسم بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم طلسم را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006254
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 1.889E-9
-0.47%
+1.70%
-10.22%
$ 1.23M
--
3
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00124755
-7.00%
-0.27%
+20.49%
$ 1.14M
$ 76.52K
4
Million
Million
MM
$ 0.993057
+0.07%
-0.00%
+0.58%
$ 993.08K
$ 11.83
5
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01161991
+0.18%
+0.01%
-2.62%
$ 990.23K
$ 24.80K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00028903
+0.04%
+0.01%
-3.70%
$ 288.99K
$ 26.28K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.0001494
+0.11%
+0.02%
-1.84%
$ 149.36K
$ 182.29
8
Krex
Krex
KREX
$ 4.92E-6
0.00%
0.00%
-4.28%
$ 103.39K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.514E-5
-0.02%
+1.30%
-8.59%
$ 45.13K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.484E-5
-0.03%
+10.50%
-4.68%
$ 34.84K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2.957E-5
+6.33%
+1.10%
+22.34%
$ 29.57K
--
12
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.853E-5
-2.42%
-0.20%
+12.92%
$ 18.53K
--
13
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.711E-8
-0.06%
+0.70%
-1.79%
$ 15.61K
--
14
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.555E-5
0.00%
-2.80%
-2.81%
$ 15.55K
--
15
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1.532E-5
0.00%
0.00%
-27.94%
$ 15.31K
--
16
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.501E-5
0.00%
-4.10%
-3.91%
$ 15.00K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
0.00%
$ 12.59K
--
18
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.19E-5
0.00%
-1.10%
+2.76%
$ 11.87K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.3332
0.00%
-0.33%
+15.06%
--
$ 25.11K

سوالات متداول

توکن‌ های با تم طلسم چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم طلسم به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.41M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم طلسم چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم طلسم که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FLUFFEY با ثبت تغییر قیمتی 10.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم طلسم در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته با تم طلسم را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم طلسم می‌توان به KEKIUS, FROGE, BUY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم طلسم چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم طلسم در حال حاضر حدود $11.41M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم طلسم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.