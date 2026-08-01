قیمت امروز AnChat

قیمت لحظه‌ ای AnChat (ANCHAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANCHAT به USD برابر با $ 0 برای هر ANCHAT می‌ باشد.

توکن AnChat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,386.13 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 736.40M ANCHAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANCHAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANCHAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +2.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AnChat (ANCHAT)

ارزش بازار $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K سرمایه در گردش 736.40M 736.40M 736.40M عرضه کل 906,399,797.127381 906,399,797.127381 906,399,797.127381

ارزش بازار فعلی AnChat برابر است با $ 14.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANCHAT برابر است با 736.40M، و عرضه کل آن 906399797.127381 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.71K است.