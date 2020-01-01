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برترین توکن‌ های رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.22
0.00%
--
-3.17%
$ 12.88M
$ 61.14
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605715
-0.04%
--
-5.53%
$ 1.27M
$ 157.49
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.06906E-7
-0.08%
-1.80%
-1.96%
$ 20.69K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.953E-5
-0.05%
0.00%
+1.51%
$ 14.38K
--

سوالات متداول

توکن‌ های رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $14.19M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DESO با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) می‌توان به DESO, BSO, SPIRIT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC) در حال حاضر حدود $14.19M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز (DeSOC)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.