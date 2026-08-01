قیمت امروز Aleister

قیمت لحظه‌ ای Aleister (ALEISTER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALEISTER به USD برابر با $ 0 برای هر ALEISTER می‌ باشد.

توکن Aleister در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,694 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B ALEISTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALEISTER در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALEISTER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Aleister (ALEISTER)

ارزش بازار $ 39.69K$ 39.69K $ 39.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.69K$ 39.69K $ 39.69K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aleister برابر است با $ 39.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALEISTER برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.69K است.