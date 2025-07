اطلاعات 0x (ZRX).

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

وب‌ سایت رسمی: http://0xprotocol.org/ وایت پیپر https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.0x.org/