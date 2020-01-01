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برترین توکن‌ های اکوسیستم Injective بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Injective را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
3
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036782
-0.79%
-3.62%
-8.11%
$ 51.80M
$ 13.23M
4
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJ
TRUINJ
$ 4.74
0.00%
--
0.00%
$ 596.21K
$ 0.14
5
Hydro Protocol
Hydro Protocol
HDRO
$ 0.00087277
+0.21%
-0.03%
-5.32%
$ 425.51K
$ 756.22
6
Levana
Levana
LVN
$ 0.00048003
+0.14%
-0.09%
-7.85%
$ 385.48K
$ 25.19
7
Injective Quants
Injective Quants
QUNT
$ 0.00037617
+0.16%
-0.01%
-3.18%
$ 227.54K
$ 428.42
8
Talis Protocol
Talis Protocol
TALIS
$ 0.00044115
0.00%
-0.00%
-2.00%
$ 173.40K
$ 43.23
9
Nonja
Nonja
NONJA
$ 6.904E-5
-0.25%
-17.60%
-17.96%
$ 69.05K
--
10
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1878
+0.16%
+0.43%
-1.26%
--
$ 117.37K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Injective چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Injective به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $75.13B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Injective چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Injective که در MEXC رصد می‌شوند، توکن XNT با ثبت تغییر قیمتی 0.43% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Injective در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته اکوسیستم Injective را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Injective می‌توان به USDC, AUSD, ZIG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Injective چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Injective در حال حاضر حدود $75.13B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Injective، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.