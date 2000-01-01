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برترین توکن‌ های اکوسیستم Cosmos بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Cosmos را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,474
+0,20%
-1,86%
+6,42%
$ 757,77M
$ 277,42K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4,177
+0,05%
-0,74%
-4,63%
$ 418,38M
$ 215,38K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0,3046
+0,10%
+0,56%
-6,69%
$ 279,94M
$ 546,80K
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,11114
+0,15%
+1,92%
-2,80%
$ 93,79M
$ 616,39K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 883,36
+0,13%
0,00%
-1,65%
$ 34,83M
$ 88,55K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,03048
+0,62%
+1,93%
-1,00%
$ 23,81M
$ 1,98M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0,02776
+1,37%
-2,60%
-13,08%
$ 9,62M
$ 3,37M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0,01483
+0,54%
+1,92%
-6,26%
$ 8,07M
$ 3,56M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0,02109727
+0,70%
+0,03%
+0,79%
$ 1,68M
$ 2,31K
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0,00236624
0,00%
-0,00%
+27,98%
$ 493,94K
$ 33,84
11
IXO
IXO
IXO
$ 0,00189549
-12,89%
-0,13%
-16,47%
$ 164,23K
$ 67,47
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 5,041E-5
-0,30%
+4,30%
+3,26%
$ 148,39K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6,29
0,00%
-0,01%
-4,41%
$ 90,14K
$ 34,55K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0,774921
+0,15%
+0,02%
-3,50%
$ 78,49K
$ 35,41
15
Composite
Composite
CMST
$ 0,05105
0,00%
--
0,00%
$ 15,46K
$ 478,23

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Cosmos چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Cosmos به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 15 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.63B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Cosmos چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Cosmos که در MEXC رصد می‌شوند، توکن STARS با ثبت تغییر قیمتی 4.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Cosmos در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 15 توکن از دسته اکوسیستم Cosmos را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Cosmos می‌توان به ATOM, INJ, TIA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Cosmos چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Cosmos در حال حاضر حدود $1.63B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Cosmos، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.