قیمت امروز ORC

قیمت لحظه‌ ای ORC (ORC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORC به USD برابر با $ 0 برای هر ORC می‌ باشد.

توکن ORC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 128,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ORC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01816074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -1.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ORC (ORC)

ارزش بازار $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ORC برابر است با $ 128.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 128.17K است.