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برترین توکن‌ های گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06558
-0.06%
+0.55%
-5.12%
$ 2.85B
$ 1.03M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025947
+0.56%
+1.41%
-2.51%
$ 709.86M
$ 20.16M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03276
-0.03%
-0.67%
-7.70%
$ 147.00M
$ 1.74M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.369093
+0.31%
0.00%
-10.17%
$ 49.19M
$ 865.45K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006705
+0.01%
+0.81%
-3.36%
$ 19.28M
$ 7.85M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.87
0.00%
-0.01%
+3.18%
$ 4.57M
$ 7.53K
7
HTR
HTR
HTR
$ 0.002264
-0.04%
+0.80%
+32.81%
$ 1.17M
$ 25.62M
8
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00074834
0.00%
+0.02%
+10.11%
$ 982.89K
$ 60.61K
9
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.152
-3.13%
-10.92%
-22.50%
$ 846.20K
$ 43.51K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.000355
-0.11%
+4.52%
+8.28%
$ 546.92K
$ 175.36M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002505
0.00%
-4.54%
+3.13%
$ 153.01K
$ 2.19B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 1.67522E-7
0.00%
-32.30%
-34.85%
$ 72.57K
--

سوالات متداول

توکن‌ های گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $3.78B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن U2U با ثبت تغییر قیمتی 4.52% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) می‌توان به HBAR, KAS, IOTA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) در حال حاضر حدود $3.78B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.