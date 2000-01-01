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برترین توکن‌ های اکوسیستم Aurora بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Aurora را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.54
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004909
+0.04%
+2.15%
-2.24%
$ 269.78M
$ 2.05B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,883.36
+0.13%
0.00%
-1.65%
$ 34.83M
$ 88.55K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
0.00%
+0.00%
-0.61%
$ 31.26M
$ 3.33M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004975
+0.24%
+2.58%
-2.90%
$ 27.67M
$ 16.15M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2907
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0.02071
-0.05%
-7.12%
+2.42%
$ 20.74M
$ 7.61M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
12
$ 0.01471
0.00%
-2.06%
-6.42%
$ 10.48M
$ 3.75M
13
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
14
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00322947
0.00%
--
+0.62%
$ 810.55K
$ 5.38
15
UWON
UWON
UWON
$ 0.058212
+0.01%
+0.00%
-1.12%
$ 582.12K
$ 25.26
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.84E-6
0.00%
+0.40%
-3.40%
$ 283.64K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.558E-5
0.00%
+2.40%
-0.64%
$ 64.30K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01108431
0.00%
+0.00%
-1.82%
$ 22.31K
$ 2.10
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0.00019245
+0.01%
-0.00%
-1.22%
$ 19.06K
$ 54.14

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Aurora چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Aurora به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $82.79B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Aurora چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Aurora که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USTC با ثبت تغییر قیمتی 2.58% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Aurora در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته اکوسیستم Aurora را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Aurora می‌توان به USDC, WBTC, LUNC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Aurora چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Aurora در حال حاضر حدود $82.79B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Aurora، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.