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برترین توکن‌ های اکوسیستم Algorand بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Algorand را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07961
-0.16%
+0.70%
-5.93%
$ 710.73M
$ 697.53K
3
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7.73
0.00%
+0.57%
+53.68%
$ 80.76M
--
4
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190373
+0.05%
-0.00%
-2.24%
$ 54.50M
$ 6.16K
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.02428
-1.22%
+3.71%
-3.57%
$ 17.00M
$ 3.81M
6
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.995698
-0.03%
0.00%
-0.12%
$ 5.71M
$ 2.05M
7
Realio
Realio
RIO
$ 0.03371
+1.72%
-2.06%
-1.11%
$ 5.38M
$ 801.88K
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.15M
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
0.00%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.22652E-7
+0.06%
+5.10%
-3.17%
$ 314.14K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00788282
-0.02%
+0.01%
-15.58%
$ 215.83K
$ 76.87
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01106236
-0.02%
+0.00%
-5.26%
$ 110.62K
$ 102.57
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00013538
+0.01%
+3.71%
-8.37%
$ 67.69K
$ 7.20
14
Gora
Gora
GORA
$ 0.00076349
-0.11%
+0.01%
+0.17%
$ 29.01K
$ 0.94
15
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.05457E-7
+0.06%
+0.30%
-5.27%
$ 20.39K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.0268
+1.72%
+18.45%
+16.97%
--
$ 5.35M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.9335
+0.59%
+3.13%
+6.90%
--
$ 159.66K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Algorand چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Algorand به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $75.75B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Algorand چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Algorand که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CHIP با ثبت تغییر قیمتی 18.45% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Algorand در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته اکوسیستم Algorand را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Algorand می‌توان به USDC, ALGO, EXOD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Algorand چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Algorand در حال حاضر حدود $75.75B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Algorand، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.