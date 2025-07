اطلاعات dYdX (DYDX).

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

وب‌ سایت رسمی: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed وایت پیپر https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction کاوشگر بلوک: https://www.mintscan.io/dydx/