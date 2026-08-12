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El precio actual de Janction hoy es 0.003665 EUR. La capitalización de mercado de JCT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de JCT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Janction hoy es 0.003665 EUR. La capitalización de mercado de JCT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de JCT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Janction(JCT)

Precio en vivo de 1 JCT en EUR:

€0.0031519
€0.0031519€0.0031519
+4.71%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Janction (JCT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:32:41 (UTC+8)

Precio de Janction hoy

El precio actual de Janction (JCT) hoy es € 0.003665, con una variación del 4.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JCT a EUR es € 0.003665 por JCT.

Janction actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JCT. Durante las últimas 24 horas, JCT cotiza entre € 0.00347 (bajo) y € 0.003735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JCT experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -3.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 17.75K.

Información del mercado de Janction (JCT)

--
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€ 17.75K
€ 17.75K€ 17.75K

€ 183.25M
€ 183.25M€ 183.25M

--
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50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Janction es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 17.75K. El suministro circulante de JCT es de --, con un suministro total de 50000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 183.25M.

Historial de precios de Janction EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.00347
€ 0.00347€ 0.00347
24H Mín
€ 0.003735
€ 0.003735€ 0.003735
24H Máx

€ 0.00347
€ 0.00347€ 0.00347

€ 0.003735
€ 0.003735€ 0.003735

--
----

--
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+0.52%

+4.71%

-3.99%

-3.99%

Historial de precios de Janction (JCT) en EUR

Siga los cambios de precios de Janction para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00014178+4.71%
30 Días€ +0.000078+2.17%
60 Días€ -0.000709-16.21%
90 Días€ -0.000635-14.77%
Cambio de precio de Janction hoy

Hoy, JCT registró un cambio de € +0.00014178 (+4.71%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Janction en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000078 (+2.17%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Janction en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, JCT experimentó un cambio de € -0.000709 (-16.21%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Janction en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000635 (-14.77%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Janction (JCT)?

Consulta la página Historial de precios de Janction ahora.

Análisis de Janction

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Janction, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Janction: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de JCT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

JCT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,003691, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,00361. El nivel actual está entre los niveles de resistencia S1 y R1, acercándose a la resistencia R1 en 0,003704. El sistema de pivotes indica que el precio ha salido de la zona inferior y se mantiene dentro de un rango de oscilación por encima del eje central. Desde el punto de vista estructural, aún no se ha superado el nivel clave de división, y tanto compradores como vendedores han logrado un equilibrio temporal alrededor de 0,00361. Las medias móviles cortas del grupo MA y EMA muestran una configuración alcista, proporcionando soporte cercano. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce negativo, lo que sugiere una disminución en el impulso alcista. El RSI se encuentra en una zona neutral, sin señales claras de dirección. Los indicadores rápidos y lentos presentan una divergencia, ya que las medias móviles cortas están subiendo mientras que los indicadores de momentum bajan. La volatilidad permanece estable, sin signos evidentes de expansión ni contracción significativas. En el lado alcista, el nivel de referencia más cercano es R1, en 0,003704, aproximadamente un 0,35% por encima del precio actual. La siguiente resistencia secundaria se sitúa en R2, en 0,003755, a unos 1,73% del precio actual. En el lado bajista, el soporte inmediato más cercano está en el centro del rango, en 0,00361, aproximadamente un 2,19% por debajo del precio actual. El siguiente soporte secundario se encuentra en S1, en 0,003559, a unos 3,57% del precio actual. Finalmente, el soporte lejano de referencia S2 está ubicado en 0,003466.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Janction?

Los precios de los tokens JCT están influenciados por varios factores clave:

1. La demanda del mercado y el volumen de operaciones
2. El sentimiento general y las tendencias del mercado de criptomonedas
3. El progreso en el desarrollo del proyecto y los hitos de la hoja de ruta
4. Los anuncios de alianzas y el crecimiento del ecosistema
5. La utilidad del token y sus casos de uso dentro de la plataforma
6. El nivel de participación de la comunidad y las tasas de adopción
7. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos DeFi
8. El análisis técnico y las especulaciones de los inversores
9. El tamaño de los pools de liquidez y las recompensas por staking
10. La competencia de proyectos blockchain similares

Estos factores interactúan para generar la volatilidad de precios típica de los activos criptográficos emergentes.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Janction hoy?

Las personas quieren conocer el precio de Junction (JCT) hoy por varias razones clave: decisiones de trading, gestión de carteras, sincronización del mercado, cálculos de ganancias y pérdidas, así como planificación de inversiones. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a ejecutar órdenes de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo de manera eficaz.

Predicción de precios para Janction

Predicción del precio de Janction (JCT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de JCT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Janction (JCT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Janction podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Janction en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de JCT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Janction.

Cómo comprar e invertir Janction en España

¿Listo para empezar con Janction? Comprar JCT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Janction. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Janction (JCT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Janction instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Janction (JCT)

¿Qué puedes hacer con Janction?

Poseer Janction te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Janction (JCT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Janction (JCT)

Janction es un pool de cómputo de IA descentralizado y una red Layer-2 que conecta a proveedores de GPU globales con equipos de IA, ofreciendo incentivos verificables basados en contribuciones y precios transparentes. Al combinar la Prueba de Contribución (Proof of Contribution) con la fijación de precios PVCG, Janction alinea a proveedores y demandantes de manera justa y eficiente.

Janction Recurso

Para conocer Janction más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Janction
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Janction

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:32:41 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Janction (JCT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Janction

JCT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de JCT con apalancamiento. Explora el trading de futuros JCTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Janction (JCT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Janction en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JCT/USDT
€0.0031519
€0.0031519€0.0031519
+4.71%
4.96M (USDT)

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-31.11%

Top al alza

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€0.000388634€0.000388634

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TradingRazor

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RAZOR

€0.0059512
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+53.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.601156
€2.601156€2.601156

+24.98%

Aether Network

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€0.01075€0.01075

+19.04%

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MY

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€0.009546€0.009546

+8.82%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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