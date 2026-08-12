Precio de Janction(JCT)
El precio actual de Janction (JCT) hoy es € 0.003665, con una variación del 4.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JCT a EUR es € 0.003665 por JCT.
Janction actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JCT. Durante las últimas 24 horas, JCT cotiza entre € 0.00347 (bajo) y € 0.003735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, JCT experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -3.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 17.75K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Janction es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 17.75K. El suministro circulante de JCT es de --, con un suministro total de 50000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 183.25M.
+0.52%
+4.71%
-3.99%
-3.99%
Siga los cambios de precios de Janction para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00014178
|+4.71%
|30 Días
|€ +0.000078
|+2.17%
|60 Días
|€ -0.000709
|-16.21%
|90 Días
|€ -0.000635
|-14.77%
Hoy, JCT registró un cambio de € +0.00014178 (+4.71%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000078 (+2.17%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, JCT experimentó un cambio de € -0.000709 (-16.21%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000635 (-14.77%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Janction, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de JCT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
JCT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,003691, con el precio situado por encima del centro del rango, en 0,00361. El nivel actual está entre los niveles de resistencia S1 y R1, acercándose a la resistencia R1 en 0,003704. El sistema de pivotes indica que el precio ha salido de la zona inferior y se mantiene dentro de un rango de oscilación por encima del eje central. Desde el punto de vista estructural, aún no se ha superado el nivel clave de división, y tanto compradores como vendedores han logrado un equilibrio temporal alrededor de 0,00361. Las medias móviles cortas del grupo MA y EMA muestran una configuración alcista, proporcionando soporte cercano. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce negativo, lo que sugiere una disminución en el impulso alcista. El RSI se encuentra en una zona neutral, sin señales claras de dirección. Los indicadores rápidos y lentos presentan una divergencia, ya que las medias móviles cortas están subiendo mientras que los indicadores de momentum bajan. La volatilidad permanece estable, sin signos evidentes de expansión ni contracción significativas. En el lado alcista, el nivel de referencia más cercano es R1, en 0,003704, aproximadamente un 0,35% por encima del precio actual. La siguiente resistencia secundaria se sitúa en R2, en 0,003755, a unos 1,73% del precio actual. En el lado bajista, el soporte inmediato más cercano está en el centro del rango, en 0,00361, aproximadamente un 2,19% por debajo del precio actual. El siguiente soporte secundario se encuentra en S1, en 0,003559, a unos 3,57% del precio actual. Finalmente, el soporte lejano de referencia S2 está ubicado en 0,003466.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Janction podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Janction es un pool de cómputo de IA descentralizado y una red Layer-2 que conecta a proveedores de GPU globales con equipos de IA, ofreciendo incentivos verificables basados en contribuciones y precios transparentes. Al combinar la Prueba de Contribución (Proof of Contribution) con la fijación de precios PVCG, Janction alinea a proveedores y demandantes de manera justa y eficiente.
Para conocer Janction más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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