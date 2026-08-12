Precio de Janction hoy

El precio actual de Janction (JCT) hoy es € 0.003665, con una variación del 4.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JCT a EUR es € 0.003665 por JCT.

Janction actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JCT. Durante las últimas 24 horas, JCT cotiza entre € 0.00347 (bajo) y € 0.003735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JCT experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -3.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 17.75K.

Información del mercado de Janction (JCT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 17.75K€ 17.75K € 17.75K Cap. de mercado totalmente diluida € 183.25M€ 183.25M € 183.25M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Janction es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 17.75K. El suministro circulante de JCT es de --, con un suministro total de 50000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 183.25M.