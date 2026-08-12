Precio de AurumX hoy

El precio actual de AurumX (UMX) hoy es € 0.1159, con una variación del 33.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UMX a EUR es € 0.1159 por UMX.

AurumX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UMX. Durante las últimas 24 horas, UMX cotiza entre € 0.112 (bajo) y € 0.1808 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UMX experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de +72.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 95.31K.

Información del mercado de AurumX (UMX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 95.31K€ 95.31K € 95.31K Cap. de mercado totalmente diluida € 34.77M€ 34.77M € 34.77M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AurumX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 95.31K. El suministro circulante de UMX es de --, con un suministro total de 300000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 34.77M.