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Principales tokens de Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Ethereum. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.51
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999107
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 34.30B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.71
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0183
+0.25%
+1.56%
-2.74%
$ 63.44B
$ 18.38M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,886.59
+0.10%
+0.88%
-1.23%
$ 16.99B
$ 30.02
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.89
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07154
+0.18%
+2.82%
+3.28%
$ 12.30B
$ 127.68M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.03%
+0.05%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.64K
10
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,344.81
+0.05%
+0.01%
-1.10%
$ 8.71B
$ 6.21M
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.11%
-0.03%
-6.36%
$ 8.40B
$ 611.32K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,687.35
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,081.58
-0.01%
+0.01%
-1.06%
$ 7.01B
$ 1.42M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,756
+0.01%
-0.00%
-1.54%
$ 6.19B
$ 261.22M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 4.76B
$ 457.21K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
18
USD1
USD1
USD1
$ 1.00034
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.17M
19
WETH
WETH
WETH
$ 1,888.32
+0.04%
+0.01%
-1.16%
$ 4.22B
$ 255.74M
20
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09879
-0.60%
+6.72%
-2.64%
$ 3.86B
$ 2.65M
21
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.361
+0.37%
+2.95%
-2.36%
$ 3.65B
$ 808.53K
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999952
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 3.49B
$ 288.30M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
25
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999751
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.81B
$ 125.84M
26
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
27
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.253
+0.08%
-3.21%
-5.52%
$ 2.72B
$ 57.20K
28
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,371.98
-0.02%
+0.67%
+3.35%
$ 2.68B
$ 146.25
29
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004464
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
30
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.764
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
31
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6705
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
32
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 806.27K
33
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04682
-0.17%
-0.89%
-13.87%
$ 2.09B
$ 2.42M
34
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,389.62
0.00%
+0.72%
+3.51%
$ 2.01B
$ 671.53
35
OKB
OKB
OKB
$ 95.382
+0.21%
+0.17%
+10.54%
$ 2.00B
$ 1.40K
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05497
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$ 1.77B
$ 1.32M
37
HTX DAO
HTX DAO
HTX
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$ 29.10B
38
Ondo
Ondo
ONDO
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39
Ripple USD
Ripple USD
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0.00%
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40
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
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41
Mantle
Mantle
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$ 326.65K
42
AaveToken
AaveToken
AAVE
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$ 1.68K
43
Wrapped Tron
Wrapped Tron
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44
Decentralized USD
Decentralized USD
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45
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
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46
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
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+0.62%
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47
Internet Computer
Internet Computer
ICP
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48
Pepe
Pepe
PEPE
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+0.07%
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+0.04%
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49
Worldcoin
Worldcoin
WLD
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+0.74%
+1.76%
+9.64%
$ 1.16B
$ 1.00M
50
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64208
+0.14%
+0.30%
+1.69%
$ 1.15B
$ 45.78K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Ethereum y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Ethereum representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 2,991 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $870.58B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Ethereum con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Ethereum rastreados en MEXC, WUKONG ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 106.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Ethereum están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 2,991 tokens de Ecosistema Ethereum, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDT, BNB se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Ethereum. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Ethereum?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Ethereum es de aproximadamente $870.58B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Ethereum, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.