Precio de Cash Cat hoy

El precio actual de Cash Cat (CASHCAT) hoy es € 0.15029, con una variación del 2.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CASHCAT a EUR es € 0.15029 por CASHCAT.

Cash Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CASHCAT. Durante las últimas 24 horas, CASHCAT cotiza entre € 0.13808 (bajo) y € 0.165 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CASHCAT experimentó un cambio de -1.97% en la última hora y de +130.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.12M.

Información del mercado de Cash Cat (CASHCAT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.12M€ 1.12M € 1.12M Cap. de mercado totalmente diluida € 150.29M€ 150.29M € 150.29M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Cash Cat es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.12M. El suministro circulante de CASHCAT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 150.29M.