Precio de Cash Cat(CASHCAT)
El precio actual de Cash Cat (CASHCAT) hoy es € 0.15029, con una variación del 2.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CASHCAT a EUR es € 0.15029 por CASHCAT.
Cash Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CASHCAT. Durante las últimas 24 horas, CASHCAT cotiza entre € 0.13808 (bajo) y € 0.165 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, CASHCAT experimentó un cambio de -1.97% en la última hora y de +130.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.12M.
ROBINHOOD
La capitalización de mercado actual de Cash Cat es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.12M. El suministro circulante de CASHCAT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 150.29M.
-1.97%
+2.88%
+130.32%
+130.32%
Siga los cambios de precios de Cash Cat para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0036023
|+2.88%
|30 Días
|€ -0.01953
|-11.51%
|60 Días
|€ +0.12529
|+501.16%
|90 Días
|€ +0.12529
|+501.16%
Hoy, CASHCAT registró un cambio de € +0.0036023 (+2.88%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01953 (-11.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, CASHCAT experimentó un cambio de € +0.12529 (+501.16%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.12529 (+501.16%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Cash Cat, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de CASHCAT: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Neutral
|K ≈ D (±1%)
|Sin dirección clara a corto plazo, esperar y ver.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
CASHCAT_USDT se encuentra operando por debajo del punto pivote de 0,15147 en el período de 4 horas. El precio actual, de 0,14103, está cercano al nivel de soporte S1, situado en 0,14097. El precio se mantiene en el límite inferior del rango formado entre el centro y el nivel S1, donde los compradores y vendedores han alcanzado un equilibrio a corto plazo. La estructura no ha logrado superar las restricciones impuestas por el sistema clave de pivotes. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración que indica señales de compra. Los indicadores EMA confirman simultáneamente la dirección alcista. El MACD ha generado una señal de cruce alcista, mientras que el RSI permanece en una zona neutral. La distribución del impulso presenta una estratificación clara entre indicadores rápidos y lentos. La volatilidad se mantiene en niveles normales, con el impulso comprador concentrado principalmente en el marco temporal más corto. Sin embargo, el impulso de la tendencia a largo plazo aún no se ha sincronizado completamente. En el corto plazo, es importante prestar atención al nivel S1, ubicado en 0,14097, que se encuentra a menos del 0,1% de distancia respecto al precio actual. Por debajo, el siguiente nivel de referencia secundario es S2, en 0,13392. En sentido ascendente, la resistencia inmediata se sitúa en el centro, en 0,15147, mientras que la resistencia más lejana se establece en R1, en 0,15852. Las distancias entre estos niveles clave son claras, y la fluctuación del precio se mantiene limitada dentro de los límites actuales del rango.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Cash Cat podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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CASHCAT es una meme coin en Robinhood Chain.
Para conocer Cash Cat más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
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|02-01 01:12:00
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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