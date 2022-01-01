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Principales tokens de Token Solana-2022 por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Token Solana-2022. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006495
-0.44%
-4.09%
+2.89%
$ 13.45M
$ 12.78M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 824.71
0.00%
-0.04%
+2.78%
$ 6.09M
$ 313.36K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.132303
-0.08%
+0.01%
-4.38%
$ 2.68M
$ 5.76K
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,271.87
-9.44%
+0.01%
+8.67%
$ 1.78M
$ 248.94K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 137.49
-3.18%
-0.06%
+16.78%
$ 1.41M
$ 528.15K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00244804
+0.02%
+0.00%
-4.97%
$ 1.05M
$ 86.52
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 725.55
0.00%
0.00%
+14.97%
$ 951.92K
$ 14.38K
8
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00039526
0.00%
+0.03%
+4.31%
$ 743.37K
$ 172.51
9
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 140.41
-0.28%
+0.01%
+0.96%
$ 676.65K
$ 2.26K
10
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00062463
-2.21%
+0.17%
-1.61%
$ 624.78K
$ 816.80K
11
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1897E-8
-0.79%
-3.00%
-5.32%
$ 617.37K
--
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00058183
0.00%
-0.06%
-4.99%
$ 552.21K
$ 11.95
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00046775
-0.10%
0.00%
-12.26%
$ 457.81K
$ 678.79
14
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00325262
+0.04%
--
+2.99%
$ 325.26K
$ 88.73
15
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00029432
-0.61%
-0.04%
-5.08%
$ 323.73K
$ 4.03K
16
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.0002112
-0.04%
+0.02%
-1.68%
$ 165.15K
$ 43.02
17
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00023978
-0.14%
0.00%
+10.57%
$ 161.78K
$ 89.83
18
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00777017
0.00%
-0.00%
+15.47%
$ 153.81K
$ 14.16
19
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 0.00015896
+24.27%
+1.09%
+139.87%
$ 143.04K
$ 18.03K
20
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00019049
0.00%
+0.01%
-24.34%
$ 137.94K
$ 22.22
21
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
-0.18%
+0.30%
-46.93%
$ 92.77K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 7.949E-5
0.00%
-2.80%
-14.24%
$ 79.49K
--
23
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 7.682E-5
-2.28%
-7.70%
-2.51%
$ 76.82K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.893E-5
0.00%
-1.20%
-1.53%
$ 29.27K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.852E-5
0.00%
-3.20%
+0.71%
$ 17.89K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
-0.46%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.579E-5
-0.06%
+1.70%
+1.41%
$ 15.54K
--
28
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.419E-5
0.00%
+0.70%
+2.23%
$ 13.90K
--
29
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.218E-5
-0.09%
-1.60%
-9.84%
$ 13.53K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.315E-5
0.00%
-0.10%
-1.79%
$ 13.15K
--
31
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.13E-5
0.00%
0.00%
+1.89%
$ 11.30K
--
32
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.055E-5
0.00%
-0.80%
-2.04%
$ 10.38K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Token Solana-2022 y por qué son populares?
Los tokens de Token Solana-2022 representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 32 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $32.89M.
¿Cuál es el token de Token Solana-2022 con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Token Solana-2022 rastreados en MEXC, DARK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 241.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Token Solana-2022 están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 32 tokens de Token Solana-2022, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. XAI, ANTHROPIC, DINAR se encuentra entre los tokens populares de Token Solana-2022. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Token Solana-2022?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Token Solana-2022 es de aproximadamente $32.89M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token Solana-2022, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.