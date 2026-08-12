Precio de penguinxbt hoy

El precio actual de penguinxbt (PENGXBT) hoy es $ 0, con una variación del 169.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PENGXBT a USD es $ 0 por PENGXBT.

penguinxbt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 181,329, con un suministro circulante de 899.81M PENGXBT. Durante las últimas 24 horas, PENGXBT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PENGXBT experimentó un cambio de +12.05% en la última hora y de +353.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.61K.

Información del mercado de penguinxbt (PENGXBT)

Cap de mercado $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Volumen (24H) $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 201.48K$ 201.48K $ 201.48K Suministro de Circulación 899.81M 899.81M 899.81M Suministro total 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

La capitalización de mercado actual de penguinxbt es de $ 181.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.61K. El suministro circulante de PENGXBT es de 899.81M, con un suministro total de 999814212.352791. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 201.48K.