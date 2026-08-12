Precio de Crecoin hoy

El precio actual de Crecoin ($CREC) hoy es $ 0, con una variación del 3.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $CREC a USD es $ 0 por $CREC.

Crecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 743,374, con un suministro circulante de 1.88B $CREC. Durante las últimas 24 horas, $CREC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00849716, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $CREC experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +4.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 172.51.

Información del mercado de Crecoin ($CREC)

Cap de mercado $ 743.37K$ 743.37K $ 743.37K Volumen (24H) $ 172.51$ 172.51 $ 172.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Suministro de Circulación 1.88B 1.88B 1.88B Suministro total 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

La capitalización de mercado actual de Crecoin es de $ 743.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 172.51. El suministro circulante de $CREC es de 1.88B, con un suministro total de 9999999897.257. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.95M.