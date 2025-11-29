Precio de OpenAI PreStocks hoy

El precio actual de OpenAI PreStocks (OPENAI) hoy es $ 825.45, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPENAI a USD es $ 825.45 por OPENAI.

OpenAI PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 652,048, con un suministro circulante de 789.93 OPENAI. Durante las últimas 24 horas, OPENAI cotiza entre $ 807.93 (bajo) y $ 826.41 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,490.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 551.47.

En el corto plazo, OPENAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OpenAI PreStocks (OPENAI)

Cap de mercado $ 652.05K$ 652.05K $ 652.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 652.05K$ 652.05K $ 652.05K Suministro de Circulación 789.93 789.93 789.93 Suministro total 789.933874246 789.933874246 789.933874246

