Precio de SolControl hoy

El precio actual de SolControl (SCTRL) hoy es $ 0.00020451, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCTRL a USD es $ 0.00020451 por SCTRL.

SolControl actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 206,909, con un suministro circulante de 1.01B SCTRL. Durante las últimas 24 horas, SCTRL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00296632, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00016303.

En el corto plazo, SCTRL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SolControl (SCTRL)

Cap de mercado $ 206.91K$ 206.91K $ 206.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 206.91K$ 206.91K $ 206.91K Suministro de Circulación 1.01B 1.01B 1.01B Suministro total 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332

