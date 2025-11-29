Precio de Anduril PreStocks hoy

El precio actual de Anduril PreStocks (ANDURIL) hoy es $ 79.82, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANDURIL a USD es $ 79.82 por ANDURIL.

Anduril PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 913,765, con un suministro circulante de 11.45K ANDURIL. Durante las últimas 24 horas, ANDURIL cotiza entre $ 78.64 (bajo) y $ 80.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 83.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 50.57.

En el corto plazo, ANDURIL experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +7.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anduril PreStocks (ANDURIL)

Cap de mercado $ 913.77K$ 913.77K $ 913.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 913.77K$ 913.77K $ 913.77K Suministro de Circulación 11.45K 11.45K 11.45K Suministro total 11,449.831340585 11,449.831340585 11,449.831340585

