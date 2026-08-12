Precio de Polymarket PreStocks hoy

El precio actual de Polymarket PreStocks (POLYMARKET) hoy es $ 139.75, con una variación del 1.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLYMARKET a USD es $ 139.75 por POLYMARKET.

Polymarket PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 673,430, con un suministro circulante de 4.82K POLYMARKET. Durante las últimas 24 horas, POLYMARKET cotiza entre $ 138.11 (bajo) y $ 153.88 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 193.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 102.16.

En el corto plazo, POLYMARKET experimentó un cambio de -2.17% en la última hora y de -3.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.07K.

Información del mercado de Polymarket PreStocks (POLYMARKET)

Cap de mercado $ 673.43K$ 673.43K $ 673.43K Volumen (24H) $ 2.07K$ 2.07K $ 2.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 673.43K$ 673.43K $ 673.43K Suministro de Circulación 4.82K 4.82K 4.82K Suministro total 4,818.969612469 4,818.969612469 4,818.969612469

La capitalización de mercado actual de Polymarket PreStocks es de $ 673.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.07K. El suministro circulante de POLYMARKET es de 4.82K, con un suministro total de 4818.969612469. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 673.43K.