Precio de Kalshi PreStocks hoy

El precio actual de Kalshi PreStocks (KALSHI) hoy es $ 812.01, con una variación del 11.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KALSHI a USD es $ 812.01 por KALSHI.

Kalshi PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,065,325, con un suministro circulante de 1.31K KALSHI. Durante las últimas 24 horas, KALSHI cotiza entre $ 725.43 (bajo) y $ 812.21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 828.76, mientras que el mínimo histórico fue $ 350.97.

En el corto plazo, KALSHI experimentó un cambio de +10.81% en la última hora y de +31.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.24K.

Información del mercado de Kalshi PreStocks (KALSHI)

Cap de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 1.31K 1.31K 1.31K Suministro total 1,311.997405906 1,311.997405906 1,311.997405906

La capitalización de mercado actual de Kalshi PreStocks es de $ 1.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.24K. El suministro circulante de KALSHI es de 1.31K, con un suministro total de 1311.997405906. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.