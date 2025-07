XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NombreXAI

PuestoNo.345

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.78%

Suministro de circulación1,685,971,768.048929

Suministro máx.2,500,000,000

Suministro total1,966,067,719.1499884

Tasa de circulación0.6743%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.5967215506622041,2024-03-11

Precio más bajo0.03866533668546428,2025-04-09

Blockchain públicaARB

