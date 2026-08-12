Precio de MaryJaneCoin hoy

El precio actual de MaryJaneCoin (MARYJ) hoy es $ 0, con una variación del 1.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARYJ a USD es $ 0 por MARYJ.

MaryJaneCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,491, con un suministro circulante de 1000.00M MARYJ. Durante las últimas 24 horas, MARYJ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARYJ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -15.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MaryJaneCoin (MARYJ)

Cap de mercado $ 79.49K$ 79.49K $ 79.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.49K$ 79.49K $ 79.49K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,515.609124 999,999,515.609124 999,999,515.609124

La capitalización de mercado actual de MaryJaneCoin es de $ 79.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARYJ es de 1000.00M, con un suministro total de 999999515.609124. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.49K.