Precio de Anthropic PreStocks hoy

El precio actual de Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) hoy es $ 232.05, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANTHROPIC a USD es $ 232.05 por ANTHROPIC.

Anthropic PreStocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,155,632, con un suministro circulante de 4.98K ANTHROPIC. Durante las últimas 24 horas, ANTHROPIC cotiza entre $ 231.97 (bajo) y $ 235.34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 235.36, mientras que el mínimo histórico fue $ 124.62.

En el corto plazo, ANTHROPIC experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +8.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Cap de mercado $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Suministro de Circulación 4.98K 4.98K 4.98K Suministro total 4,979.981726375 4,979.981726375 4,979.981726375

La capitalización de mercado actual de Anthropic PreStocks es de $ 1.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANTHROPIC es de 4.98K, con un suministro total de 4979.981726375. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.16M.