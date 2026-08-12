Precio de ScrollPay AI hoy

El precio actual de ScrollPay AI (SCROLL) hoy es $ 0, con una variación del 4.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCROLL a USD es $ 0 por SCROLL.

ScrollPay AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,097, con un suministro circulante de 999.99M SCROLL. Durante las últimas 24 horas, SCROLL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCROLL experimentó un cambio de -0.93% en la última hora y de -1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ScrollPay AI (SCROLL)

Cap de mercado $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

La capitalización de mercado actual de ScrollPay AI es de $ 76.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCROLL es de 999.99M, con un suministro total de 999989045.506603. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.10K.