Precio de Blindfold Finance hoy

El precio actual de Blindfold Finance (BLIND) hoy es $ 0, con una variación del 1.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLIND a USD es $ 0 por BLIND.

Blindfold Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,572.94, con un suministro circulante de 985.01M BLIND. Durante las últimas 24 horas, BLIND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00239992, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLIND experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +1.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blindfold Finance (BLIND)

Cap de mercado $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K Suministro de Circulación 985.01M 985.01M 985.01M Suministro total 998,786,010.3118 998,786,010.3118 998,786,010.3118

La capitalización de mercado actual de Blindfold Finance es de $ 15.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLIND es de 985.01M, con un suministro total de 998786010.3118. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.81K.