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Principales tokens de Aplicaciones de Telegram por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Aplicaciones de Telegram. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002042
-0.39%
-2.02%
-1.26%
$ 195.53M
$ 4.03B
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.27566
+5.87%
+13.70%
-34.87%
$ 191.49M
$ 5.63M
3
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2019
-0.05%
-2.94%
-4.51%
$ 71.66M
$ 399.47K
4
Propy
Propy
PRO
$ 0.3435
-0.35%
+0.55%
-3.17%
$ 34.50M
$ 155.91K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02082
+0.05%
-2.06%
-3.96%
$ 27.23M
$ 3.58M
6
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05899
-0.19%
-1.50%
-2.82%
$ 26.91M
$ 983.96K
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04359
-0.28%
+0.67%
+4.38%
$ 19.68M
$ 1.32M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020787
-0.14%
+1.87%
+9.79%
$ 19.25M
$ 3.35M
9
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.86
+0.06%
-0.00%
-3.70%
$ 15.80M
$ 13.38K
10
Infinex
Infinex
INX
$ 0.00811
+0.42%
-7.66%
+3.56%
$ 15.70M
$ 72.27M
11
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.713
-0.05%
+0.19%
+5.61%
$ 14.95M
$ 16.13K
12
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01259
-1.01%
-2.97%
-8.35%
$ 14.81M
$ 24.74M
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01821
+0.66%
-1.93%
-0.05%
$ 12.23M
$ 3.02M
14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
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$ 12.20M
$ 475.31M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
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$ 12.25K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
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-0.14%
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$ 4.93M
$ 11.88M
17
Major
Major
MAJOR
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$ 3.65M
$ 1.71M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
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--
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$ 3.26M
$ 5.71K
19
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
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-0.14%
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$ 2.76M
$ 22.28K
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
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+4.95%
-0.88%
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$ 2.61M
$ 57.38K
21
PX
PX
PX
$ 0.0128
-1.54%
+3.23%
-1.54%
$ 2.50M
$ 312.65K
22
$ 0.0014254
-1.32%
-1.16%
-4.88%
$ 2.49M
$ 40.83M
23
Mysterium
Mysterium
MYST
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$ 275.49K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
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$ 25.39M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
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$ 1.80M
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26
LibertAI
LibertAI
LTAI
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--
-6.22%
$ 1.56M
$ 17.65
27
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.776E-5
0.00%
-3.90%
-19.23%
$ 1.32M
--
28
Dither
Dither
DITH
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$ 728.31
29
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
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$ 205.64K
30
Tales X
Tales X
X
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31
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
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32
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
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33
CRONUS
CRONUS
CRONUS
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34
xFUND
xFUND
XFUND
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35
Unibot
Unibot
UNIBOT
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36
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
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--
37
Elympics
Elympics
ELP
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38
Alphakek
Alphakek
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39
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
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JetTon Game
JetTon Game
JETTON
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BUILD
BUILD
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Vertus
Vertus
VERT
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43
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
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PunkCity
PunkCity
PUNK
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AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
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46
TypeAI
TypeAI
TYPE
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47
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
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48
LootBot
LootBot
LOOT
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49
PIRB
PIRB
PIRB
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50
DeepFakeAI
DeepFakeAI
FAKEAI
$ 0.00020401
0.00%
+0.00%
-2.45%
$ 195.61K
$ 40.17

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Aplicaciones de Telegram y por qué son populares?
Los tokens de Aplicaciones de Telegram representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 99 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $727.97M.
¿Cuál es el token de Aplicaciones de Telegram con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Aplicaciones de Telegram rastreados en MEXC, BOMB ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Aplicaciones de Telegram están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 99 tokens de Aplicaciones de Telegram, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FLOKI, BEAT, DATA se encuentra entre los tokens populares de Aplicaciones de Telegram. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Aplicaciones de Telegram?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Aplicaciones de Telegram es de aproximadamente $727.97M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Aplicaciones de Telegram, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.