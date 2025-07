BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

NombreBANANA

PuestoNo.387

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2,698.75%

Suministro de circulación3,983,564.68788956

Suministro máx.10,000,000

Suministro total8,453,299.52463985

Tasa de circulación0.3983%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico78.69544217538915,2024-07-20

Precio más bajo4.913122153494544,2023-10-12

Blockchain públicaETH

IntroducciónBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.