Precio de Bad Idea AI hoy

El precio actual de Bad Idea AI (BAD) hoy es $ 0, con una variación del 1.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAD a USD es $ 0 por BAD.

Bad Idea AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 460,676, con un suministro circulante de 684.79T BAD. Durante las últimas 24 horas, BAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAD experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +3.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bad Idea AI (BAD)

Cap de mercado $ 460.68K$ 460.68K $ 460.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 558.01K$ 558.01K $ 558.01K Suministro de Circulación 684.79T 684.79T 684.79T Suministro total 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

La capitalización de mercado actual de Bad Idea AI es de $ 460.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAD es de 684.79T, con un suministro total de 829474084319129.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 558.01K.