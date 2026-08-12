Precio de DeepFakeAI hoy

El precio actual de DeepFakeAI (FAKEAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FAKEAI a USD es $ 0 por FAKEAI.

DeepFakeAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 195,608, con un suministro circulante de 958.82M FAKEAI. Durante las últimas 24 horas, FAKEAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04434524, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FAKEAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 40.17.

Información del mercado de DeepFakeAI (FAKEAI)

Cap de mercado $ 195.61K$ 195.61K $ 195.61K Volumen (24H) $ 40.17$ 40.17 $ 40.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 195.61K$ 195.61K $ 195.61K Suministro de Circulación 958.82M 958.82M 958.82M Suministro total 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

La capitalización de mercado actual de DeepFakeAI es de $ 195.61K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 40.17. El suministro circulante de FAKEAI es de 958.82M, con un suministro total de 958824031.12. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 195.61K.