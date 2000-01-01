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Principales tokens de Activo sintético por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Activo sintético. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 99.90M
$ 2.97M
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.004
+0.40%
-0.01%
+0.10%
$ 75.31M
$ 105.26K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 58.16M
$ 8.49K
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998305
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 53.59M
$ 112.60K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,313.43
-0.19%
+0.01%
-3.83%
$ 33.02M
$ 535.15K
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.981431
-0.32%
-0.00%
-1.20%
$ 9.35M
$ 2.22K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
9
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02152923
-0.49%
-0.01%
+4.02%
$ 1.58M
$ 662.07
10
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.426511
0.00%
+0.04%
+7.08%
$ 1.57M
--
11
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.039
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.43M
--
12
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,680
-0.03%
-0.00%
-1.65%
$ 1.08M
$ 1.59M
13
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 624.97K
--
14
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999182
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 584.50K
$ 2.02M
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 550.62K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 307.59K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Activo sintético y por qué son populares?
Los tokens de Activo sintético representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $344.97M.
¿Cuál es el token de Activo sintético con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Activo sintético rastreados en MEXC, JRUSDAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Activo sintético están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Activo sintético, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. UUSD, FEUSD, SRUSDE se encuentra entre los tokens populares de Activo sintético. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Activo sintético?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Activo sintético es de aproximadamente $344.97M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Activo sintético, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.