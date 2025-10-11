Información del precio (USD) de HeLa USD (HLUSD)

Rango de precios en 24 horas: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Mín $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24H Máx 24H Mín $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H Máx $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Máximo Histórico $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Precio más bajo $ 0.943098$ 0.943098 $ 0.943098 Cambio de Precio (1H) -0.00% Cambio de Precio (1D) +0.10% Cambio de Precio (7D) +0.07% Cambio de Precio (7D) +0.07%

El precio en tiempo real de HeLa USD (HLUSD) es de $1.002. Durante las últimas 24 horas, HLUSD se ha operado entre un mínimo de $ 1.0 y un máximo de $ 1.009, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HLUSD es de $ 1.015, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.943098.

En términos de rendimiento a corto plazo, HLUSD ha cambiado en un -0.00% en la última hora, +0.10% en 24 horas y +0.07% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de HeLa USD (HLUSD)

Cap de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Suministro de Circulación 1.80M 1.80M 1.80M Suministro total 1,800,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0

La capitalización de mercado actual de HeLa USD es de $ 1.80M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HLUSD es de 1.80M, con un suministro total de 1800000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.80M.