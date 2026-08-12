Precio de Strata Junior USDat hoy

El precio actual de Strata Junior USDat (JRUSDAT) hoy es $ 0.431267, con una variación del 4.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JRUSDAT a USD es $ 0.431267 por JRUSDAT.

Strata Junior USDat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,582,559, con un suministro circulante de 3.67M JRUSDAT. Durante las últimas 24 horas, JRUSDAT cotiza entre $ 0.412126 (bajo) y $ 0.433527 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.433527, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.239072.

En el corto plazo, JRUSDAT experimentó un cambio de +1.09% en la última hora y de +10.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Strata Junior USDat (JRUSDAT)

Cap de mercado $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Suministro de Circulación 3.67M 3.67M 3.67M Suministro total 3,669,558.012332466 3,669,558.012332466 3,669,558.012332466

La capitalización de mercado actual de Strata Junior USDat es de $ 1.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de JRUSDAT es de 3.67M, con un suministro total de 3669558.012332466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.58M.