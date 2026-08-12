Precio de Strata Senior USDe hoy

El precio actual de Strata Senior USDe (SRUSDE) hoy es $ 1.028, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SRUSDE a USD es $ 1.028 por SRUSDE.

Strata Senior USDe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,156,649, con un suministro circulante de 56.57M SRUSDE. Durante las últimas 24 horas, SRUSDE cotiza entre $ 1.027 (bajo) y $ 1.029 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.51195.

En el corto plazo, SRUSDE experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.45K.

Información del mercado de Strata Senior USDe (SRUSDE)

Cap de mercado $ 58.16M$ 58.16M $ 58.16M Volumen (24H) $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 58.16M$ 58.16M $ 58.16M Suministro de Circulación 56.57M 56.57M 56.57M Suministro total 56,574,661.86359703 56,574,661.86359703 56,574,661.86359703

La capitalización de mercado actual de Strata Senior USDe es de $ 58.16M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.45K. El suministro circulante de SRUSDE es de 56.57M, con un suministro total de 56574661.86359703. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 58.16M.