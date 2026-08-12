Precio de Strata Senior USDat hoy

El precio actual de Strata Senior USDat (SRUSDAT) hoy es $ 1.022, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SRUSDAT a USD es $ 1.022 por SRUSDAT.

Strata Senior USDat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,212,274, con un suministro circulante de 4.12M SRUSDAT. Durante las últimas 24 horas, SRUSDAT cotiza entre $ 1.021 (bajo) y $ 1.022 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.022, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.017.

En el corto plazo, SRUSDAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Strata Senior USDat (SRUSDAT)

Cap de mercado $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Suministro de Circulación 4.12M 4.12M 4.12M Suministro total 4,123,510.92282322 4,123,510.92282322 4,123,510.92282322

La capitalización de mercado actual de Strata Senior USDat es de $ 4.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de SRUSDAT es de 4.12M, con un suministro total de 4123510.92282322. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.21M.