Precio de Strata Junior mHYPER hoy

El precio actual de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) hoy es $ 1.038, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JRMHYPER a USD es $ 1.038 por JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 550,663, con un suministro circulante de 530.46K JRMHYPER. Durante las últimas 24 horas, JRMHYPER cotiza entre $ 1.038 (bajo) y $ 1.038 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.038, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.033.

En el corto plazo, JRMHYPER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Cap de mercado $ 550.66K$ 550.66K $ 550.66K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 550.66K$ 550.66K $ 550.66K Suministro de Circulación 530.46K 530.46K 530.46K Suministro total 530,457.8405827997 530,457.8405827997 530,457.8405827997

La capitalización de mercado actual de Strata Junior mHYPER es de $ 550.66K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de JRMHYPER es de 530.46K, con un suministro total de 530457.8405827997. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 550.66K.