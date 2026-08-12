Precio de Strata Senior NUSD hoy

El precio actual de Strata Senior NUSD (SRNUSD) hoy es $ 1.039, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SRNUSD a USD es $ 1.039 por SRNUSD.

Strata Senior NUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,426,675, con un suministro circulante de 1.37M SRNUSD. Durante las últimas 24 horas, SRNUSD cotiza entre $ 1.038 (bajo) y $ 1.039 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.039, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.004.

En el corto plazo, SRNUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Strata Senior NUSD (SRNUSD)

Cap de mercado $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Suministro de Circulación 1.37M 1.37M 1.37M Suministro total 1,373,644.18502897 1,373,644.18502897 1,373,644.18502897

La capitalización de mercado actual de Strata Senior NUSD es de $ 1.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de SRNUSD es de 1.37M, con un suministro total de 1373644.18502897. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.43M.